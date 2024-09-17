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Новая iOS 18 начала быстро «убивать» батареи iPhone

20:54, 17 сентября 2024
iPhone начали быстро разряжаться после обновления iOS 18.
Новая iOS 18 начала быстро «убивать» батареи iPhone
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Новая операционная система компании Apple iOS 18 «убивает» батареи iPhone. Об этом сообщила газета New York Post.

В издании отмечают, что спустя сутки после выхода новой системы пользователи начали жаловаться в соцсетях на работу аккумуляторов. По их словам, после обновления смартфоны стали разряжаться быстрее.

Один из владельцев iPhone заявил, что даже если он не будет пользоваться смартфоном, через два часа батарея сядет до 67 процентов.

YouTube-канал TANSAFTECH провел тесты на нескольких моделях iPhone до и после установки iOS 18. Результаты показали уменьшение времени работы батареи:

iPhone 11: 6 ч 22 мин до обновления, 6 ч 00 мин после

iPhone 12: 6 ч 09 мин до обновления, 6 ч 02 мин после

iPhone 13: 8 ч 10 мин до обновления, 7 ч 55 мин после

iPhone 14: 8 ч 22 мин до обновления, 8 ч 01 мин после.

Хотя Apple пока не дала никаких комментариев, на самом деле разрядка батареи после энергоемкого обновления — это нормально, пишет издание DailyMail.

Иногда для внесения изменений в программное обеспечение могут потребоваться часы и даже дни, а это значит, что состояние аккумулятора может колебаться.

«Установка новой ОС на iPhone запускает множество фоновых процессов: от индексации до повторной калибровки аккумулятора, и это может продолжаться часами или даже днями», — ранее объяснял Адриан Кингсли-Хьюз, исследователь ZDNet.

По его словам, повторная калибровка батареи может создать впечатление, что батарея разряжается быстрее, хотя на самом деле это не так», - добавлял он.

Ранее сообщалось, что Apple начнет блокировать замененные детали iPhone, если не ввести пароль от смартфона-донора.

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