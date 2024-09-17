На днях Минобороны выдаст приказ о запрете мобилизации ограниченно пригодных до 25 лет, – Руслан Стефанчук

По словам Руслана Стефанчука, представители Минобороны и Генштаба заверили, что буквально в ближайшие дни появится приказ о запрете мобилизации ограниченно пригодных от 18 до 25 лет.

Фото: focus.ua

Как известно, 17 сентября состоялся согласительный совет парламента с участием руководства Министерства обороны и Генштаба ВСУ. По итогам было принято решение о безотлагательном издании приказа Минобороны о невозможности мобилизации лиц 18-25 лет, имеющих статус ограниченно годных.

По словам спикера украинского парламента Руслана Стефанчука, Министерство обороны в ближайшие дни должно издать приказ о запрете мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые были признаны непригодными в мирное время и ограничены пригодными в военное. Об этом он сказал в комментарии «Украинской правде».

«Мы провели большие дискуссии с коллегами из Минобороны и Генштаба. И приняли следующие решения. Во-первых, Верховная Рада будет нарабатывать нормальный механизм, чтобы мобилизованные мужчины в возрасте от 18 до 25 лет перестали подлежать мобилизации. Во-вторых, мы должны обеспечить нормальную замену этим лицам благодаря общей мобилизации в государстве, потому что не можем обнажить те или иные участки фронта», - сказал он.

Также Стефанчук отметил, что представители Минобороны и Генштаба заверили, что буквально в ближайшие дни появится приказ о запрете мобилизации ограниченно пригодных от 18 до 25 лет.

По словам спикера парламента, в приказе должно быть положение, что уже мобилизованные ограниченно пригодные лица не будут участвовать в штурмовых действиях.

Параллельно народные депутаты будут обсуждать с представителями Министерства обороны и Генерального штаба, как уволить со службы уже мобилизованных лиц и заменить их другими бойцами.

Стефанчук подчеркнул, что после этого парламент вернется к рассмотрению соответствующего законопроекта №11379-Д.

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