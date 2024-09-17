Минобороны выдаст приказ о запрете мобилизации до 25 лет, пока не принят соответствующий закон – депутаты

Пока Верховная Рада не приняла закон, Минобороны издаст приказ о невозможности мобилизации лиц 18-25 лет, имеющих статус ограниченно годных.

Источник фото: ukrinform.com

17 сентября состоялся согласительный совет парламента с участием руководства Министерства обороны и Генштаба ВСУ. Как отмечают народные депутаты Алексей Гончаренко и Ирина Геращенко, по итогам принято решение о безотлагательном издании приказа Минобороны о невозможности мобилизации лиц 18-25 лет, имеющих статус ограниченно годных.

По словам депутатов, этим приказом также будет предусмотрено, что лица, уже мобилизованные (18-25 лет, ограниченно пригодные) не могут быть отправлены на «ноль», в штурмовые войска.

Вместе с тем о соответствующем решении Минобороны пока не информировало, как и Генштаб.

По словам депутатов, на следующие пленарные недели будет вынесен законопроект 11379-д, который узаконит эти нормы официально и закрепит норму по демобилизации ограниченно годных 18-25 лет.

Напомним, парламентский Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрел и поддержал для принятия в целом как закона законопроект 11379 о запрете мобилизации до 25 лет.

Автор: Наталя Мамченко

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