На посади двох суддів КСУ за квотою Верховної Ради оголошено новий конкурс

Документи для участі у конкурсі на посади суддів Конституційного Суду за квотою парламенту можна подати з 22 травня по 20 червня.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики 16 травня 2024 року оголосив про початок нового конкурсного відбору на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою парламенту.

Кандидати на посади суддів КСУ зможуть подати в Апарат Верховної Ради свої документи з 22 травня по 20 червня 2024 року.

Також Комітет з питань правової політики 16 травня провів співбесіди з трьома вже відібраними Дорадчою групою експертів переможцями конкурсу на ще одну вакантну посаду судді КСУ за квотою парламенту.

Відтак, під час голосування у сесійній залі народним депутатам буде необхідно визначитися, хто з трьох кандидатів є найбільш достойним, щоб отримати на дев’ять років посаду судді КСУ.

Мова йде про наступних кандидатів:

Барабаш Юрій Григорович – академік-секретар відділення державно-правових наук та міжнародного права Національної академії правових наук України

Різник Сергій Васильович – проректор з науково-педагогічної діяльності та міжнародної співпраці Львівського національного університету ім. І. Франка. Професор кафедри конституційного права ЛНУ ім. І. Франка

Водянніков Олександр Юрійович – старший проектний співробітник Програми підтримки України ОБСЕ

Нагадаємо, що 2 травня Дорадча група експертів повідомила про те, що абсолютна більшість претендентів на дві інші вакантні посади суддів КСУ за квотою Верховної Ради не змогла подолати ті чи інші етапи конкурсного відбору, тому виникла необхідність оголосити новий конкурс.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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