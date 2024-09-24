Операторы дронов используют ИИ Avengers для более быстрого обнаружения вражеской техники

ИИ-платформа Avengers обнаруживает до 12 000 целей для украинских военных в неделю.

Источник фото: Министерство обороны Украины

Искусственный интеллект платформы Avengers помогает украинским военным выявлять в среднем 12 000 целей в неделю. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Благодаря интеграции искусственного интеллекта операторы дронов принимают решения быстрее и эффективнее. Эта технология уже успешно внедрена в стриминговый модуль VEZHA боевой системы DELTA.

«Платформа Avengers, разработанная Центром инноваций Минобороны, является уникальной в мире по объему видео данных с вражеской техникой. Мы продолжаем развивать Avengers и другие ИИ-решения, чтобы обеспечить нашим военным преимущество. В дальнейшем планируем расширить облачные возможности платформы, а также интегрировать ИИ-решения на беспилотники», - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Центр инноваций также активно обучает ИИ-модель платформы Avengers на новых данных, что позволяет повышать качество распознавания разнообразной вражеской техники даже в сложных условиях.

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