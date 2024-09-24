Приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы – Андрей Ермак

Андрей Ермак во время выступления в США отметил, что приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы, и призвал партнеров не обращать внимания на угрозы эскалации со стороны рф.

Источник фото: president.gov.ua

Частью Плана победы Украины является приглашение Украины в НАТО. Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Так, по его словам, План победы, который Президент Владимир Зеленский представит в США, содержит четкое видение шагов, которые необходимо предпринять для обеспечения справедливого и длительного мира.

Андрей Ермак подчеркнул, что План состоит из военной и дипломатической части.

«Мы должны иметь преимущество на поле боя, чтобы заставить путина прекратить боевые действия. Мы очень стараемся. Без кораблей мы уничтожили Черноморский флот. Не имея преимущества в воздухе, мы остановили российское продвижение по большинству направлений, включая Харьков. Без страха мы вернули войну в россию», – сказал он.

Андрей Ермак отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения Украина нарастила производство оружия в шесть раз. Однако нам все еще не хватает ресурсов, технологий и времени, чтобы производить все необходимое.

«Я призываю наших союзников увеличить и ускорить доставку пакетов военной помощи. Средства противовоздушной обороны, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, дальнобойные системы и артиллерийские снаряды – в нашем приоритетном списке», – подчеркнул он.

Андрей Ермак также призвал партнеров увеличить инвестиции в производство украинского оружия и подчеркнул важность предоставления Украине разрешения на удары по территории России и использование замороженных российских активов для поддержки нашего государства.

В рамках дискуссии, состоявшейся после выступления, глава Офиса Президента очертил перспективы проведения второго Саммита мира и предварительной подготовительной работы, которая предусматривает серию тематических конференций по каждому из пунктов Формулы мира Президента Владимира Зеленского.

Андрей Ермак также отметил, что приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы, и призвал партнеров не учитывать угрозы эскалации со стороны России.

Напомним, Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что План победы – это очень конкретный план, как усилить Украину без каких-либо решений или давления россии. «Этот план не зависит от каких-либо решений путина», – добавил Глава государства.

Также напомним, что британское издание The Times ранее кратко обозначило основные положения Плана победы. В частности, по данным издания, он включает в себя гарантии безопасности для Украины от стран Запада, аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО; международная финансовая помощь по восстановлению экономики; предоставление современных вооружений от Запада; продолжение операции ВСУ в Курской области.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.