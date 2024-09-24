США повернули Україні культурні цінності, викрадені росією

Чотири залізні шаблі США передали Україні.

Джерело фото: mcip.gov.ua

В рамках візиту міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького до США, американська сторона передала культурні цінності, викрадені росією з тимчасово окупованих територій України. Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Заступник міністра національної безпеки США з питань стратегії, політики та планування Роберт Сільверс вручив Миколі Точицькому чотири середньовічні залізні шаблі, датовані IX–XIII століттям.

Сільверс розповів, що ці артефакти були виявлені співробітниками митниці та прикордонної служби під час огляду пакунка в міжнародному поштовому відділенні в Ньюарку, штат Нью-Джерсі. У пакунку, що заявляв про вміст набору для барбекю, службовці провели перевірку, що призвело до ідентифікації культурних цінностей.

«Потім наші експерти звернулися до Національного музею історії України в Києві, передали фотографії, і так було встановлено, що це предмети культурної спадщини, скарби самобутнього минулого України», — зазначив Сільверс.

Наразі ще сім цінностей проходять ідентифікацію українськими експертами за наданими фотографіями. Микола Точицький підкреслив, що «кожен повернутий артефакт - це маленька перемога у нашій боротьбі за нашу ідентичність і, зрештою, за нашу перемогу. Наші артефакти - це символ ідеї України, її прагнення до свободи та незалежності. І поки ми маємо свою ідею, ми будемо жити, боротися і перемагати».

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