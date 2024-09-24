Кабмін спростив виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військових

Рішення про призначення та виплати буде приймати Мінветеранів, а кошти перераховуватимуть на особистий банківський рахунок заявника.

Фото: armyinform.com.ua

Як відомо, 24 вересня Кабмін провів засідання, під час якого вніс зміни до Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Що змінив Кабмін:

- Заявники подаватимуть до Міністерства у справах ветеранів заяву про призначення та виплату одноразової грошової допомоги, при цьому заява може подаватися через центр надання адміністративних послуг, а за технічної можливості (впровадження електронного кабінету), таку заяву можливо буде подати в електронній формі засобами Порталу Дія або Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

- Рішення про призначення та виплату одноразової грошової допомоги буде прийматися Мінветеранів

- Кошти одноразової грошової допомоги будуть переховуватись Мінветеранів на банківський рахунок одержувача.

Раніше Верховний Суд висловився щодо протиправності здійснення Міноборони виплати частинами одноразової грошової допомоги у справі за позовом матері загиблого військовослужбовця до ТЦК і Міноборони.

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