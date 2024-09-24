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ВРП внесе Зеленському подання про призначення 5 суддів до місцевих судів

13:29, 24 вересня 2024
За результатами розгляду рекомендацій ВККС Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові подань про призначення суддів.
ВРП внесе Зеленському подання про призначення 5 суддів до місцевих судів
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24 вересня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення п’ятьох суддів на посади до місцевих судів, а саме:

Сопронюк Оксани Володимирівни – на посаду судді Нетішинського міського суду Хмельницької області;

Світлик Оксани Михайлівни – на посаду судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області;

Орленко Валентини Іванівни – на посаду судді Черкаського окружного адміністративного суду;

Спічака Вадима Олексійовича – на посаду судді Овідіопольського районного суду Одеської області;

Демченко Тетяни Ігорівни – на посаду судді Господарського суду Одеської області.

Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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