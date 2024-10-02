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Рада планує відновити податок на посилки з-за кордону вартістю до €150, — Данило Гетманцев

19:33, 2 жовтня 2024
У Верховній Раді закінчують підготовку законопроекту про оподаткування міжнародних посилок вартістю до €150.
Рада планує відновити податок на посилки з-за кордону вартістю до €150, — Данило Гетманцев
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Із законодавства повинна бути виключена норма про несплату ПДВ при отриманні поштового відправлення з-за кордону вартістю менше 150 євро. Про це сказав голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час заходу "Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна".

Він зазначив, що парламент закінчує підготовку законопроекту про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро.

«Спілкуючись із бізнесом, я не чув іншого підходу — пільга у вигляді 150 євро повинна бути прибрана. Ми закінчуємо підготовку відповідного законопроекту, внесемо його, зволікати не будемо. Незважаючи на те, що певний прошарок нашого населення буде незадоволений», — сказав Гетманцев. 

Він зауважив, що існування норми про незастосування ПДВ до поштових посилок з-за кордону на суму до 150 євро вносить "перекоси в оподаткуванні".

«Ми чомусь підтримуємо іноземного товаровиробника. Наш виробник, який виготовляє товари, від продуктів харчування до легкої промисловості, сплачує ПДВ. А той, хто це робить в умовному Китаї, ПДВ не сплачує. З точки зору державної податкової політики це абсолютний нонсенс, безглуздя. Ми гнобимо людей, які тут створюють додану вартість, сплачують податки, на користь людей, яких ми навіть не знаємо», — сказав голова податкового комітету. 

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про підвищення податків 11416-д.

Нагадаємо, що Данило Гетманцев не виключив, що буде другий етап підвищення податків. 

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