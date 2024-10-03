Командири можуть проводити мобілізацію добровольців без ТЦК – опубліковано постанову уряду

Опубліковано постанову Кабміну, за якою командири військових частин відтепер можуть без участі ТЦК відбирати бійців.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації. Відповідні зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період внесені постановою Кабміну від 1 жовтня №1130.

Відтепер військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до ТЦК.

Як вказали у Міноборони, командири військових частин отримують повноваження безпосередньо ⁠видавати направлення на ВЛК для визначення придатності до служби і ⁠комплектувати бойові частини добровольцями. Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме Генеральний штаб.

«Ця постанова є інструментом, що дозволяє суттєво зменшити час рекрутингу й гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони», — прокоментував міністр оборони України Рустем Умєров.

Відповідно до опублікованих змін п. 74 Порядку доповнено нормою, за якою військовозобов’язаний та резервіст, який виявив бажання проходити військову службу під час мобілізації у вибраній ним військовій частині, направляється на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду керівником районного (міського) ТЦК або командиром військової частини.

Направлення на медичний огляд військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на військовому обліку в СБУ, а також військовозобов’язаних, які виявили бажання проходити військову службу під час мобілізації в обраному ними підрозділі, органі, закладі, установі СБУ, здійснюється у порядку, визначеному Головою СБУ.

У новій редакції викладено пункт 81. Відповідно до неї призов громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період здійснюють:

військовозобов’язаних та резервістів (крім резервістів, які уклали контракти на проходження служби у військовому резерві) — районні (міські) ТЦК;

військовозобов’язаних та резервістів, які добровільно виявили бажання проходити військову службу в обраній ними військовій частині, — командири військових частин або районні (міські) ТЦК. Перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов військовозобов’язаних та резервістів (крім резервістів, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві) під час мобілізації, визначається Генштабом Збройних Сил;

військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання проходити військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період в обраному ними підрозділі, органі, закладі, установі СБУ, — начальники підрозділів, органів, закладів, установ СБУ відповідно до переліку підрозділів, органів, закладів, установ СБУ, визначених Генеральним штабом Збройних Сил;

військовозобов’язаних та резервістів СБУ — Центральне управління або регіональні органи СБУ;

військовозобов’язаних та резервістів розвідувальних органів — керівники розвідувальних органів або визначені їх наказами керівники відповідних підрозділів;

резервістів, які уклали контракти на проходження служби у військовому резерві, — командири військових частин, з якими резервісти уклали такі контракти.

Призов громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період оформляється наказом керівника районного (міського) ТЦК, командира військової частини, керівника розвідувального органу або визначеного ним керівника відповідного підрозділу, Голови СБУ, його заступників чи керівника підрозділу, органу, закладу, установи СБУ.

У разі призову військовозобов’язаних та резервістів на військову службу під час мобілізації, на особливий період не за місцем їх перебування на військовому обліку (крім тих осіб, що добровільно виявили бажання проходити військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період) такі особи перед призовом на військову службу беруться на військовий облік у районному (міському) ТЦК, який здійснює їх призов.

Відомості про взяття таких осіб на військовий облік вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів перед їх направленням на ВЛК для проходження медичного огляду.

Також Порядок доповнено новим пунктом 81-1 такого змісту.

Військовозобов’язані та резервісти, які виявили бажання проходити військову службу під час мобілізації у вибраній ними військовій частині, призиваються на військову службу під час мобілізації, на особливий період на підставі власноруч написаної заяви на ім’я командира військової частини, керівника відповідного підрозділу розвідувальних органів, керівника Центрального управління або регіонального органу СБУ за формою згідно з додатком 13 із зазначенням обраної (запропонованої) посади в складі основних (бойових) підрозділів відповідної військової частини, підрозділі, органі, закладі, установі СБУ.

Військовозобов’язані та резервісти, які виявили бажання бути призваними на військову службу під час мобілізації до вибраної ними військової частини, вивчаються командиром військової частини, керівником відповідного підрозділу розвідувальних органів, керівником Центрального управління або регіонального органу СБУ за документами, що посвідчують особу, військово-обліковими документами, іншими документами, що засвідчують отриману освіту та набуту фахову спеціальність.

За результатами визначення ступеня придатності військовозобов’язаного та резервіста до проходження військової служби за станом здоров’я та професійно-психологічного відбору командир військової частини, керівник відповідного підрозділу розвідувальних органів, керівник Центрального управління або регіонального органу СБУ приймає рішення про призов військовозобов’язаного та резервіста на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

У разі невідповідності військовозобов’язаного та резервіста вимогам щодо проходження військової служби за станом здоров’я або професійно-психологічним характеристикам командир військової частини, керівник відповідного підрозділу розвідувальних органів, керівник Центрального управління або регіонального органу СБУ відмовляє військовозобов’язаному та резервісту, який подав відповідну заяву, в призові на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період до вибраної ним військової частини.

У новій редакції пункту 82 передбачається наступне.

Наказ про призов військовозобов’язаних та резервістів на військову службу під час мобілізації, на особливий період видається:

керівником районного (міського) ТЦК — в день відправлення військової команди до військової частини (установи);

командиром військової частини, керівником розвідувального органу або визначеним ним керівником відповідного підрозділу розвідувального органу, Головою СБУ, його заступниками чи керівником підрозділу, органу, закладу, установи СБУ — в день призову та зарахування до списків військової частини (підрозділу, органу, закладу, установи СБУ).

У пункті 83 встановлено, що командир військової частини (Голова СБУ, його заступник чи керівник підрозділу, органу, закладу, установи СБУ) в строк не більше 7 днів надсилає на адресу районного (міського) ТЦК за місцем військового обліку військовозобов’язаного або резервіста витяг із наказу про його призов на військову службу під час мобілізації, на особливий період та зарахування до списків військової частини (підрозділу, органу, закладу, установи СБУ).

На підставі витягу із наказу командира військової частини (Голови СБУ, його заступника чи керівника підрозділу, органу, закладу, установи СБУ) районний (міський) ТЦК знімає військовозобов’язаного або резервіста з військового обліку у зв’язку із призовом на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

У п. 84 визначається, що відомості про призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів та записуються до облікових документів резервіста (військовозобов’язаного) не пізніше ніж протягом наступного дня після відправки військових команд до військових частин (установ) або у день отримання витягу із наказу командира військової частини про призов та зарахування до списків військової частини резервіста або військовозобов’язаного.

Про призов резервіста чи військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації, на особливий період у його військово-обліковому документі робиться запис із зазначенням підстави та дати призову, скріплений гербовою печаткою та засвідчений підписом посадової особи, які здійснила призов, а також відмітка про зняття з військового обліку у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації.

Автор: Наталя Мамченко

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