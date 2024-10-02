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У Львові затримали чоловіка, який за $10 тисяч пропонував фіктивні документи для перетину кордону

20:06, 2 жовтня 2024
50-річний львів'янин організовував фіктивний виїзд за кордон під час воєнного стану.
У Львові затримали чоловіка, який за $10 тисяч пропонував фіктивні документи для перетину кордону
Джерело фото: MVS.LVIV
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Правоохоронці затримали 50-річного львів'янина, який обіцяв виготовити фіктивні документи для військовозобов'язаного, щоб той міг незаконно виїхати за кордон під час воєнного стану. Зловмисник пропонував документи про присвоєння групи інвалідності, що давало можливість перетину кордону. Про це повідомила поліція Львівської області.

Операцію з викриття провели слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів поліції Львівщини спільно з СБУ та під процесуальним керівництвом Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. 30 вересня його затримали після отримання частини суми — 3 тисяч доларів.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує від 7 до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Невдовзі суд обере запобіжний захід.

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