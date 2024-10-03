Українці можуть отримати безкоштовні ваучери на навчання за 95 професіями

Українці тепер мають можливість отримати ваучери на безкоштовне навчання за рахунок держави для здобуття ще 16 нових професій і 15 спеціальностей. Про це повідомляє Урядовий портал.
Оновлений список тепер включає 95 професій і 60 спеціальностей, актуальних для сучасного ринку праці. Зокрема, додано напрями, що сприятимуть відновленню інфраструктури, житлового фонду та енергетичних об’єктів. Серед нових професій — оператор дистанційно керованих апаратів, пожежний-рятувальник, а серед спеціальностей — авіаційна та ракетно-космічна техніка, авіоніка, фізика і наноматеріали.
Також до переліку включено спеціальності для підготовки фахівців у протезно-ортопедичній сфері, зокрема біомедична інженерія та хімічні технології.
Отримати ваучер можуть певні категорії громадян, такі як внутрішньо переміщені особи, ветерани, люди з інвалідністю, звільнені з полону, за умови, що вони не реєструвалися як безробітні та не навчалися за кошти Фонду соцстраху останні три роки.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.