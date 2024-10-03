Українці можуть отримати безкоштовні ваучери на навчання за 95 професіями

Ваучери на навчання доступні українцям ще на 16 нових професій та 15 спеціальностей.

Українці тепер мають можливість отримати ваучери на безкоштовне навчання за рахунок держави для здобуття ще 16 нових професій і 15 спеціальностей. Про це повідомляє Урядовий портал.

Оновлений список тепер включає 95 професій і 60 спеціальностей, актуальних для сучасного ринку праці. Зокрема, додано напрями, що сприятимуть відновленню інфраструктури, житлового фонду та енергетичних об’єктів. Серед нових професій — оператор дистанційно керованих апаратів, пожежний-рятувальник, а серед спеціальностей — авіаційна та ракетно-космічна техніка, авіоніка, фізика і наноматеріали.

Також до переліку включено спеціальності для підготовки фахівців у протезно-ортопедичній сфері, зокрема біомедична інженерія та хімічні технології.

Отримати ваучер можуть певні категорії громадян, такі як внутрішньо переміщені особи, ветерани, люди з інвалідністю, звільнені з полону, за умови, що вони не реєструвалися як безробітні та не навчалися за кошти Фонду соцстраху останні три роки.

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