Країни повинні розглянути можливість регулювання використання смартфонів подібно до регулювання тютюнопаління – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я пропонують врегулювати використання смартфонів.

Країни повинні розглянути можливість регулювання цифрових пристроїв, таких як смартфони, подібно до регуляції тютюнопаління, щоб боротися зі зростаючим негативним впливом соціальних мереж на психічне здоров’я молодих людей, заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Зі збільшенням кількості доказів того, що проблемна поведінка в іграх і соціальних мережах зростає серед підлітків у Європі, країни повинні шукати приклади регулювання з інших сфер громадської охорони здоров’я, де законодавство допомогло боротися з потенційно шкідливими звичками, наприклад, законодавство про тютюнопаління, цитує представника ВООЗ Politico.

Заходи, включно з віковими обмеженнями, контрольованими цінами та навіть забороненими зонами, спрацювали на регулювання паління, тож, як вважають в Організації, їх можна взяти в якості прикладу того, як стримувати шкідливе використання портативних пристроїв, таких як смартфони.

Так, у ВООЗ пропонують «подумати над тим, де доцільно використовувати цифрові пристрої, і, можливо, настав час почати думати про місця, де певні цифрові пристрої не можна використовувати», так само, як заборонили паління в певних місцях».

Дослідження ВООЗ, опубліковане минулого місяця, показало, що серед підлітків у Європі зростає проблематична та «схожа на залежність» поведінка в іграх і соціальних мережах.

Зв’язок між використанням соціальних мереж і психічним здоров’ям, особливо серед підлітків, привертає все більше уваги. Раніше цього літа президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла «перше в історії європейське дослідження впливу соціальних медіа на добробут молодих людей».

Автор: Наталя Мамченко

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