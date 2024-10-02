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Країни повинні розглянути можливість регулювання використання смартфонів подібно до регулювання тютюнопаління – ВООЗ

20:21, 2 жовтня 2024
У Всесвітній організації охорони здоров’я пропонують врегулювати використання смартфонів.
Країни повинні розглянути можливість регулювання використання смартфонів подібно до регулювання тютюнопаління – ВООЗ
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Країни повинні розглянути можливість регулювання цифрових пристроїв, таких як смартфони, подібно до регуляції тютюнопаління, щоб боротися зі зростаючим негативним впливом соціальних мереж на психічне здоров’я молодих людей, заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Зі збільшенням кількості доказів того, що проблемна поведінка в іграх і соціальних мережах зростає серед підлітків у Європі, країни повинні шукати приклади регулювання з інших сфер громадської охорони здоров’я, де законодавство допомогло боротися з потенційно шкідливими звичками, наприклад, законодавство про тютюнопаління, цитує представника ВООЗ Politico.

Заходи, включно з віковими обмеженнями, контрольованими цінами та навіть забороненими зонами, спрацювали на регулювання паління, тож, як вважають в Організації, їх можна взяти в якості прикладу того, як стримувати шкідливе використання портативних пристроїв, таких як смартфони.

Так, у ВООЗ пропонують «подумати над тим, де доцільно використовувати цифрові пристрої, і, можливо, настав час почати думати про місця, де певні цифрові пристрої не можна використовувати», так само, як заборонили паління в певних місцях».

Дослідження ВООЗ, опубліковане минулого місяця, показало, що серед підлітків у Європі зростає проблематична та «схожа на залежність» поведінка в іграх і соціальних мережах.

Зв’язок між використанням соціальних мереж і психічним здоров’ям, особливо серед підлітків, привертає все більше уваги. Раніше цього літа президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла «перше в історії європейське дослідження впливу соціальних медіа на добробут молодих людей».

Автор: Наталя Мамченко

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