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Україна отримала перший кредит від Південної Кореї на $100 млн

20:45, 2 жовтня 2024
Україна уклала першу угоду про пільговий кредит із Південною Кореєю.
Україна отримала перший кредит від Південної Кореї на $100 млн
Джерело фото: mukachevo.net
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Україна вперше уклала угоду про пільговий кредит з Південною Кореєю. Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав кредитний договір з Експортно-імпортним банком Кореї на суму 100 млн доларів, повідомляє Міністерство фінансів України.

Цей кредит стане першою фінансовою підтримкою, що надійде до Державного бюджету України від Республіки Корея. Угода була укладена в квітні 2024 року, надаючи Україні можливість залучати кредити до 2,1 млрд доларів у період з 2024 по 2029 роки.

Кредит надається на 20 років із процентною ставкою 1,0% річних, а пільговий період становить 5 років з моменту підписання угоди.

«Незважаючи на тисячі кілометрів між Україною та Республікою Корея наше партнерство продовжує зміцнюватись. Я вдячний за конструктивну співпрацю, результатом якої є мобілізація ресурсів на нагальні бюджетні потреби України. Подальші проєкти, що реалізовуватимуться в рамках двосторонньої співпраці з Корейською стороною, будуть спрямовані на підтримку економічного розвитку України та сприятимуть  подальшій взаємовигідній співпраці між країнами», — зазначив Сергій Марченко.

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