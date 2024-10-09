Тестирование в апелляционные суды по гражданской и уголовной специализации – результаты 9 октября

Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала результаты шестого дня тестирования общих знаний в области права и знаний по специализации соответствующего суда в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.
9 октября тестирование сдавали последние группы кандидатов, претендующих на должности судей апелляционных судов по гражданской специализации и первая группа кандидатов по уголовной специализации.
Напомним, что для того, чтобы пройти на следующий этап – выполнение практического задания, кандидатам необходимо набрать 112,5 балла из 150 максимально возможных. Чтобы ответить на 150 вопросов, кандидатам предоставлено 150 минут.
По данным ВККС, 4 претендента на должности судей апелляционных судов гражданской специализации 9 октября не набрали необходимый проходной балл, а еще 8 кандидатов не явились на тестирование.
Вместе с тем, 8 кандидатов набрали максимально возможные 150 баллов.
Что касается уголовной специализации, то здесь результаты несколько отличаются.
Как сообщили в Комиссии, 5 кандидатов провалили тестирование, а еще 2 не явились на тестирование.
Максимальный балл в первый день тестирования кандидатов по криминальной специализации не набрал ни один кандидат.
С результатами тестирования за 9 октября можно ознакомиться ниже:
С результатами первого дня тестирования (2 октября) можно ознакомиться по ссылке.
С результатами второго дня тестирования (3 октября) можно ознакомиться по ссылке.
С результатами третьего дня тестирования (4 октября) можно ознакомиться по ссылке.
С результатами четвертого дня тестирования (7 октября) можно ознакомиться по ссылке.
С результатами пятого дня тестирования (8 октября) можно ознакомиться по ссылке.
Автор: Вячеслав Хрипун
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