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Украина должна получить поддержку для честных переговоров с позиции силы, а не необходимости, – премьер Хорватии

19:51, 9 октября 2024
Инвестиции в поддержку Украины – инвестиции в безопасное будущее Европы, – премьер Хорватии.
Украина должна получить поддержку для честных переговоров с позиции силы, а не необходимости, – премьер Хорватии
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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время открытия саммита «Украина - Юго-Восточная Европа» в Дубровнике отметил необходимость поддержки Украины для установления нового баланса сил, который заставит россию к переговорам и положит конец ее агрессии.

«Чтобы Украина могла вести честные переговоры, мы должны обеспечить, чтобы она делала это с позиции силы, а не необходимости. Наш собственный опыт научил нас этому. Восстановление баланса сил и война на нашей земле привели к миру. Сегодня Украина должна получить поддержку, чтобы установить новый баланс сил, который принудит россию к переговорам и положит конец ее агрессии», - отметил Пленкович.

Он подчеркнул важность постоянной помощи Украине и указал, что путь к справедливому и устойчивому миру может быть достигнут только через соблюдение международного права, включая Устав ООН. «Мы полностью поддерживаем мирный план президента Зеленского, а также итоги Саммита мира, который состоялся в Швейцарии. Достижение мира обычно и в конечном итоге требует участия всех сторон», - добавил он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», на саммите «Украина - Юго-Восточная Европа» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «в октябре, ноябре и декабре мы имеем реальный шанс сдвинуть ситуацию в сторону мира и долговременной стабильности».

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Хорватия

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