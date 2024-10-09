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Переполох и остановку поездов в столичном метро из-за «мины» вызвал 10-летний «шутник»

19:26, 9 октября 2024
Полиция установили личность «шутника», на мать парня, который бросил в вагон фильтрующе-поглощающую коробку от противогаза, составлен админпротокол.
Переполох и остановку поездов в столичном метро из-за «мины» вызвал 10-летний «шутник»
Источник фото: полиция Киева
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В Киеве полицейские разоблачили десятилетнего парня, который бросил в вагон метрополитена фильтрующе-поглощающую коробку от противогаза. Инцидент произошел сегодня днем на одной из станций метро, вызвав панику среди людей. Об этом сообщила полиция Киева.

На место происшествия срочно прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа полиции. Специалисты обследовали предмет и выяснили, что он не представляет опасности.

Полицейские установили личность «шутника» - это оказался несовершеннолетний парень 2014 года рождения. Инспекторы ювенальной превенции провели с ним профилактическую беседу, объяснив недопустимость таких поступков.

Кроме этого, правоохранители составили административный протокол на мать парня по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях - невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

Как писала «Судебно-юридическая газета», станция метро «Днепр» в Киеве закрыта для входа и выхода пассажиров. В то же время очевидцы опубликовали в сети видео, в котором заявили, что в вагон подбросили предмет, похожий на «мину».

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