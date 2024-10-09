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В Реестре пропавших без вести – более 49 тысяч человек, среди них почти 2 тысячи детей

19:15, 9 октября 2024
В Украине создано 20 центров для поиска пропавших без вести.
В Реестре пропавших без вести – более 49 тысяч человек, среди них почти 2 тысячи детей
Источник фото: ukrinform
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В Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, сейчас разыскивают более 49 тысяч человек. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести Артур Добросердов в эфире телемарафона.

«На сегодня в Реестре есть более 59 тысяч записей, содержащих, в том числе имена тех лиц, которые разыскиваются, тех, которых уже разыскали, и записи по неидентифицированным телам, по которым сейчас идет расследование, проводятся экспертизы и делается все, чтобы идентифицировать, кто это. Сейчас более 49 тысяч человек находятся в розыске как лица, пропавшие без вести при особых обстоятельствах», - отметил Добросердов.

Он добавил, что около 8 тысяч человек уже разыскали - они или вернулись в Украину, или находятся в безопасности в странах, с которыми есть международные соглашения. Кроме того, часть разысканных оказалась среди идентифицированных погибших из-за российской агрессии. Также в Реестре зафиксировано 1 769 пропавших детей в возрасте до 18 лет.

«Часть из тех лиц, которые разысканы - это, соответственно, идентифицированные тела, это люди, которые погибли в результате военной агрессии РФ. И по реестровым записям мы знаем, что 1769 человек, которые разыскиваются - это дети в возрасте до 18 лет», - добавил уполномоченный по вопросам пропавших без вести.

По его словам, для усиления поисков уже создано 20 специализированных центров на базе подразделений полиции в разных областях Украины.

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