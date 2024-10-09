У Реєстрі зниклих безвісти – понад 49 тисяч осіб, серед них майже 2 тисячі дітей

В Україні створено 20 центрів для пошуку зниклих безвісти.

Джерело фото: ukrinform

У Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, наразі розшукують понад 49 тисяч людей. Про це повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти Артур Добросердов в ефірі телемарафону.

«На сьогодні у Реєстрі є понад 59 тисяч записів, які містять, у тому числі імена тих осіб, які розшукуються, тих, яких вже розшукали, і записи щодо неідентифікованих тіл, по яких зараз триває розслідування, проводяться експертизи і робиться все, щоб ідентифікувати, хто це. Наразі понад 49 тисяч осіб перебувають у розшуку як особи, зникли безвісти за особливих обставин», — зазначив Добросердов.

Він додав, що близько 8 тисяч людей уже розшукали — вони або повернулися в Україну, або перебувають у безпеці в країнах, з якими є міжнародні угоди. Крім того, частина розшуканих виявилася серед ідентифікованих загиблих через російську агресію. Також у Реєстрі зафіксовано 1 769 зниклих дітей віком до 18 років.

«Частина з тих осіб, які розшукані – це, відповідно, ідентифіковані тіла, це люди, які загинули унаслідок військової агресії рф. І по реєстрових записах ми знаємо, що 1769 осіб, які розшукуються – це діти віком до 18 років», – додав уповноважений з питань зниклих безвісти.

За його словами, для посилення пошуків уже створено 20 спеціалізованих центрів на базі підрозділів поліції в різних областях України.

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