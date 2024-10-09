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Запрошення України до НАТО стане реальним кроком до миру – Зеленський

19:04, 9 жовтня 2024
Володимир Зеленський назвав умови для миру, зокрема це запрошення України до НАТО.
Запрошення України до НАТО стане реальним кроком до миру – Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників третього саміту «Україна – Південно-Східна Європа», підкресливши, що росія наразі уникає чесної дипломатії. У відповідь на це розроблений План перемоги «для подолання розриву між теперішньою ситуацією та успішним проведенням Саміту миру». За словами Зеленського, запрошення України до НАТО могло б бути реальними кроками до миру.

«Перший пункт Плану зосереджений на тому, чи буде вирішено проблему дефіциту геополітичної визначеності у Європі. Чи має Україна місце в НАТО? Якщо так і це буде належним чином підтверджено, путін геополітично програє», — заявив Президент.

Він додав, що росія повинна визнати право незалежних держав, таких як Україна, на вибір свого майбутнього.

«росія повинна визнати, що Європа має кордони, незалежні держави, і кожна з них має право обирати своє майбутнє. Правда полягає в тому, що прийняття росією цієї реальності може початися лише з розуміння того, що Україна ніколи більше не буде підкорена росією. Запрошення України до НАТО та майбутнє членство для України були б реальними кроками до миру. Без геополітичної визначеності мир неможливий», – зазначив Володимир Зеленський.

Як писала «Судово-юридична газета», на саміті «Україна – Південно-Східна Європа» Президент України Володимир Зеленський заявив, що «у жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності».

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НАТО Володимир Зеленський

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