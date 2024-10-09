В Офісі Президента припустили, коли має відбутися перенесена зустріч у форматі «Рамштайн»

За словами радника керівника Офісу Президента, важливі рішення мають бути ухвалені у жовтні.

Джерело фото: president.gov.ua

Як раніше писала «Судово-юридична газета», засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», заплановане на 12 жовтня, було перенесено. Нова дата проведення ще не визначена, але очікується, що засідання відбудеться до кінця місяця, повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, перенесення пов'язане з рішенням президента США Джо Байдена відкласти свій візит до Німеччини через ураган «Мілтон».

Подоляк підкреслив, що це не скасовує важливих рішень, які мають бути ухвалені в жовтні.

«Це не скасовує двох речей. Перша – у жовтні буде прийнято важливі рішення. І юридичного, і військово-юридичного, і військово-політичного характеру. З одного боку, а з іншого – «Рамштайн» все одно відбудеться. Швидше за все, у жовтні і відбудеться, просто зміниться дата», — зазначив він.

За його словами, Україні важливо зосередитися на кількох питаннях, зокрема на тому, що Росію можна змусити до переговорів за допомогою військових інструментів.

Він також наголосив на важливості для України залишатися модератором у процесі війни та необхідних ресурсів, а також бути ключовою темою глобального обговорення.

Радник президента не став прогнозувати, чи можуть бути озвучені сенсаційні рішення на «Рамштайні», такі як можливість ударів вглиб росії чи запрошення України до НАТО.

«Вони (такі рішення - ред.) тому і називаються сенсаційними, тому що можуть бути озвучені лише на самому «Рамштайні», тому що це буде абсолютно проявом політичного лідерства керівників відповідних держав», — підсумував Подоляк.

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