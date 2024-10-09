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В Офисе Президента предположили, когда должна состояться перенесенная встреча в формате «Рамштайн»

18:39, 9 октября 2024
По словам советника руководителя Офиса Президента, важные решения должны быть приняты в октябре.
В Офисе Президента предположили, когда должна состояться перенесенная встреча в формате «Рамштайн»
Источник фото: president.gov.ua
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», запланированное на 12 октября, было перенесено. Новая дата проведения еще не определена, но ожидается, что заседание состоится до конца месяца, сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина.

По его словам, перенос связан с решением президента США Джо Байдена отложить свой визит в Германию из-за урагана «Милтон».

Подоляк подчеркнул, что это не отменяет важных решений, которые должны быть приняты в октябре.

«Это не отменяет двух вещей. Первая - в октябре будут приняты важные решения. И юридического, и военно-юридического, и военно-политического характера. С одной стороны, а с другой - «Рамштайн» все равно состоится. Скорее всего, в октябре и состоится, просто изменится дата», - отметил он.

По его словам, Украине важно сосредоточиться на нескольких вопросах, в частности на том, что Россию можно заставить к переговорам с помощью военных инструментов.

Он также отметил важность для Украины оставаться модератором в процессе войны и необходимых ресурсов, а также быть ключевой темой глобального обсуждения.

Советник президента не стал прогнозировать, могут ли быть озвучены сенсационные решения на «Рамштайн», такие как возможность ударов вглубь России или приглашение Украины в НАТО.

«Они (такие решения - ред.) потому и называются сенсационными, потому что могут быть озвучены только на самом «Рамштайн», потому что это будет абсолютно проявлением политического лидерства руководителей соответствующих государств», - подытожил Подоляк.

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офис президента

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