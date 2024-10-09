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Опубликован список тестовых заданий для конкурса в Высший антикоррупционный суд

18:26, 9 октября 2024
Вместе с вопросами обнародованы также и правильные ответы.
Опубликован список тестовых заданий для конкурса в Высший антикоррупционный суд
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Высшая квалификационная комиссия судей 9 октября обнародовала перечень тестовых вопросов (вместе с ответами) для проведения квалификационного экзамена в рамках квалификационного оценивания кандидатов на 25 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС. 

Тестовые вопросы разделены на блоки: 

  • тестирование общих знаний в области права для кандидатов на должности судей ВАКС 
  • тестирование общих знаний в сфере права для кандидатов на должности судей АП ВАКС 
  • тестирование по специализации Высшего антикоррупционного суда как суда первой инстанции 
  • тестирование по специализации Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда 

С тестовыми вопросами, а также ответами на них можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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Опубликован список тестовых заданий для конкурса в Высший антикоррупционный суд

Вместе с вопросами обнародованы также и правильные ответы.

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