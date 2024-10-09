Опубликован список тестовых заданий для конкурса в Высший антикоррупционный суд

Высшая квалификационная комиссия судей 9 октября обнародовала перечень тестовых вопросов (вместе с ответами) для проведения квалификационного экзамена в рамках квалификационного оценивания кандидатов на 25 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС.
Тестовые вопросы разделены на блоки:
С тестовыми вопросами, а также ответами на них можно ознакомиться ниже:
Автор: Вячеслав Хрипун
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.