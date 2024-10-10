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В Киеве суд наказал серийного вора – орудовал по квартирам и магазинам

07:00, 10 октября 2024
Злоумышленник на 5 лет отправится за решетку.
В Киеве суд наказал серийного вора – орудовал по квартирам и магазинам
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В Киеве суд вынес наказание серийному вору — фигурант совершил ряд краж из квартир, магазинов и автотранспорта. Среди прочего - проникновение в дом местного жителя и похищение всех его сбережений, мобильного телефона, банковских карт и документов.

Как сообщила прессслужба столичной полиции, событие произошло осенью 2022 года. Злоумышленник дождался, пока хозяина не будет дома и, повредив окно, попал в дом киевлянина, откуда похитил документы, мобильный телефон, банковские карточки и все сбережения владельца – 1 700 долларов США и 20 000 гривен.

Тогда, во время проведения комплекса розыскных мероприятий, правоохранители задержали по подозрению в совершении преступления местного жителя, 1991 года рождения.

Также установлено, что в 2023 году Деснянским судом столицы фигуранту вынесен приговор за кражу с авто, а на днях Подольский суд назначил обвиняемому окончательное наказание по совокупности уголовных правонарушений – 5 лет и 3 месяца за решеткой.

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суд Киев

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