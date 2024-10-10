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У Києві суд покарав серійного крадія – орудував по квартирам та магазинам

07:00, 10 жовтня 2024
Зловмисник на 5 років відправиться за ґрати.
У Києві суд покарав серійного крадія – орудував по квартирам та магазинам
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У Києві суд виніс покарання серійному крадію — фігурант вчинив ряд крадіжок з квартир, магазинів та автотранспорту. Серед іншого - проникнення у будинок місцевого мешканця та викрадення усіх його заощаджень, мобільного телефону, банківських карток та документів.

Як повідомила пресслужба столичної поліції, подія трапилася восени 2022 року. Зловмисник дочекався поки господаря не буде вдома та, пошкодивши вікно, потрапив до оселі киянина, звідки викрав документи, мобільний телефон, банківські картки та усі заощадження власника – 1 700 доларів США та 20 000 гривень.

Тоді, під час проведення комплексу розшукових заходів правоохоронці затримали за підозрою у скоєнні злочину місцевого мешканця, 1991 року народження.

Також встановлено, що у 2023 році Деснянським судом столиці фігуранту винесено вирок за крадіжку з авто, а днями, Подільський суд призначив обвинуваченому остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень – 5 років та 3 місяці за гратами.

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суд Київ

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