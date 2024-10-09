Оприлюднено перелік тестових запитань для конкурсу до Вищого антикорупційного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів 9 жовтня оприлюднила перелік тестових запитань (разом із відповідями) для проведення кваліфікаційного іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання кандидатів на 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС.
Тестові запитання розділені на блоки:
З тестовими запитаннями, а також відповідями на них, можна ознайомитися нижче:
Автор: В’ячеслав Хрипун
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