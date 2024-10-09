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Оприлюднено перелік тестових запитань для конкурсу до Вищого антикорупційного суду

18:26, 9 жовтня 2024
Разом з запитаннями оприлюднено також і правильні відповіді.
Оприлюднено перелік тестових запитань для конкурсу до Вищого антикорупційного суду
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 9 жовтня оприлюднила перелік тестових запитань (разом із відповідями) для проведення кваліфікаційного іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання кандидатів на 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС.

Тестові запитання розділені на блоки:

  • тестування загальних знань у сфері права для кандидатів на посади суддів ВАКС
  • тестування загальних знань у сфері права для кандидатів на посади суддів АП ВАКС
  • тестування зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції
  • тестування зі спеціалізації Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

З тестовими запитаннями, а також відповідями на них, можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун  

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ВККС ВАКС

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Оприлюднено перелік тестових запитань для конкурсу до Вищого антикорупційного суду

Разом з запитаннями оприлюднено також і правильні відповіді.

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