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Приглашение Украины в НАТО станет реальным шагом к миру – Зеленский

19:04, 9 октября 2024
Владимир Зеленский назвал условия для мира, в частности это приглашение Украины в НАТО.
Приглашение Украины в НАТО станет реальным шагом к миру – Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам третьего саммита «Украина - Юго-Восточная Европа», подчеркнув, что россия пока избегает честной дипломатии. В ответ на это разработан План победы «для преодоления разрыва между нынешней ситуацией и успешным проведением Саммита мира». По словам Зеленского, приглашение Украины в НАТО могло бы быть реальными шагами к миру.

«Первый пункт Плана сосредоточен на том, будет ли решена проблема дефицита геополитической определенности в Европе. Имеет ли Украина место в НАТО? Если да и это будет должным образом подтверждено, путин геополитически проигрывает», - заявил Президент.

Он добавил, что Россия должна признать право независимых государств, таких как Украина, на выбор своего будущего.

«россия должна признать, что Европа имеет границы, независимые государства, и каждое из них имеет право выбирать свое будущее. Правда заключается в том, что принятие россией этой реальности может начаться только с понимания того, что Украина никогда больше не будет покорена россией. Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру. Без геополитической определенности мир невозможен», - отметил Владимир Зеленский.

Как писала «Судебно-юридическая газета», на саммите «Украина - Юго-Восточная Европа» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «в октябре, ноябре и декабре мы имеем реальный шанс сдвинуть ситуацию в сторону мира и долговременной стабильности».

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НАТО Владимир Зеленский

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Вместе с вопросами обнародованы также и правильные ответы.

Владимир Зеленский: «В октябре, ноябре и декабре у нас есть реальный шанс сдвинуть ситуацию в сторону мира и долговременной стабильности»

«Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор в пользу решительных действий по завершению войны не позднее 2025 года» - Президент Украины Владимир Зеленский.

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