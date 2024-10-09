Переполох та зупинку поїздів у столичному метро через «міну» спричинив 10-річний «жартівник»

Поліція встановили особу «жартівника», на матір хлопця, який кинув у вагон фільтруючо-поглинаючу коробку від протигаза, складено адмінпротокол.

Джерело фото: поліція Києва

У Києві поліцейські викрили десятирічного хлопця, який кинув до вагона метрополітену фільтруючо-поглинаючу коробку від протигаза. Інцидент стався сьогодні вдень на одній зі станцій метро, викликавши паніку серед людей. Про це повідомила поліція Києва.

На місце події терміново прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група поліції. Фахівці обстежили предмет і з’ясували, що він не становить небезпеки.

Поліцейські встановили особу «жартівника» — це виявився неповнолітній хлопець 2014 року народження. Інспектори ювенальної превенції провели з ним профілактичну бесіду, пояснивши недопустимість таких вчинків.

Крім цього, правоохоронці склали адміністративний протокол на матір хлопця за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

Як писала «Судово-юридична газета», станцію метро «Дніпро» у Києві закрито для входу та виходу пасажирів. Водночас очевидці опублікували в мережі відео, в якому заявили, що до вагону підкинули предмет, схожий на «міну».

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