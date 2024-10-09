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Україна повинна отримати підтримку для чесних переговорів з позиції сили, а не необхідності, – прем'єр Хорватії

19:51, 9 жовтня 2024
Інвестиції в підтримку України – інвестиції в безпечне майбутнє Європи, – прем'єр Хорватії.
Україна повинна отримати підтримку для чесних переговорів з позиції сили, а не необхідності, – прем'єр Хорватії
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Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час відкриття саміту «Україна - Південно-Східна Європа» в Дубровнику наголосив на необхідності підтримки України для встановлення нового балансу сил, який змусить росію до переговорів і покладе край її агресії.

«Щоб Україна могла вести чесні переговори, ми маємо забезпечити, щоб вона робила це з позиції сили, а не необхідності. Наш власний досвід навчив нас цього. Відновлення балансу сил і війна на нашій землі привели до миру. Сьогодні Україна має отримати підтримку, щоб встановити новий баланс сил, який примусить Росію до переговорів і покладе край її агресії», — зазначив Пленкович.

Він підкреслив важливість постійної допомоги Україні та вказав, що шлях до справедливого і стійкого миру може бути досягнуто лише через дотримання міжнародного права, включаючи Статут ООН. «Ми повністю підтримуємо мирний план президента Зеленського, а також підсумки Саміту миру, що відбувся у Швейцарії. Досягнення миру зазвичай і в кінцевому підсумку потребує участі всіх сторін», — додав він.

Прем'єр-міністр також вказав, що підтримка України — це інвестиції у більш безпечний світ і стабільне майбутнє для Європи. «Завдяки героїзму українського народу і його керівництва, а також нашій твердій рішучості допомагати їм у цьому я не сумніваюся, що Україна переможе», — заявив він.

Пленкович закликав країни не допустити нової агресії та не залишатися пасивними спостерігачами, оскільки це вплине і на їхню власну безпеку. «Ми всі добре знаємо, що в Південно-Східній Європі Росія використовує політичні, економічні та розвідувальні канали для дестабілізації окремих країн, сприяючи розколу і відсутності безпеки», — підсумував він.

Як писала «Судово-юридична газета», на саміті «Україна – Південно-Східна Європа» Президент України Володимир Зеленський заявив, що «у жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності».

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Хорватія

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