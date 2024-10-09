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Володимир Зеленський проведе переговори з лідерами Британії, Франції, Італії та Німеччини

20:17, 9 жовтня 2024
Зеленський планує зустрічі з лідерами країн-партнерів для обговорення військової допомоги.
Володимир Зеленський проведе переговори з лідерами Британії, Франції, Італії та Німеччини
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Президент України Володимир Зеленський анонсував плани зустрітися з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини протягом найближчої доби для обговорення військової підтримки України.

«Я протягом доби розпочну переговори з ключовими партнерами, від яких залежить посилення нас, військова складова посилення. Протягом доби я зустрінуся окремо, в кожній країні, з лідерами Британії, Франції, Італії, Німеччини», – повідомив Зеленський під час брифінгу на саміті «Україна – Південно-Східна Європа» в Дубровнику.

Як писала «Судово-юридична газета», на саміті «Україна – Південно-Східна Європа» Президент України Володимир Зеленський заявив, що «у жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності».

Крім того, за словами Президента України, запрошення України до НАТО стане реальним кроком до миру.

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Володимир Зеленський

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