В Киеве на выходных ограничат движение транспорта по ряду улиц в связи с проведением марафона

Также изменения внесут в движение общественного транспорта.

Источник иллюстративного изображения: Martiņs Zemlickis / Unsplash

В эти выходные в связи с проведением благотворительного Киевского марафона Несокрушимости частично ограничат движение транспорта в столице. Об этом пишут в КГГА.

В частности, 13 октября в первой половине дня на Северном мосту ограничат движение двумя полосами в направлении с левого на правый берег от парка Муромец до съезда на просп. Владимира Ивасюка.

Для организации перекрытия движения Киевская городская военная администрация обратилась в Патрульную полицию Киева.

С графиком перекрытия движения можно ознакомиться ниже:

Как отметили в КГГА, также предусмотрено изменение движения общественного пассажирского транспорта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.