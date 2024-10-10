В Киеве разоблачили кандидата наук, который требовал 10 тысяч долларов за трудоустройство с бронированием

Фигурант обещал мужчине мобилизационного возраста за 10 тысяч долларов трудоустроить его в организацию, специализирующуюся в сфере разминирования.

В Киеве правоохранители разоблачили кандидата наук одного из высших учебных заведений, который за 10 тысяч долларов обещал военнообязанным трудоустройство с бронированием от мобилизации. Об этом сообщает столичная полиция.

Так, фигурант обещал мужчине мобилизационного возраста за 10 тысяч долларов трудоустроить его в организацию, специализирующуюся в сфере разминирования. Ее участникам предоставляется бронирование от мобилизации в ряды ВСУ и возможность служебных командировок за границу.

8 октября полицейские задержали кандидата технических наук после получения 10 000 долларов. Фигуранту сообщено о подозрении.

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