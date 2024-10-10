У Києві викрили кандидата наук, який вимагав 10 тисяч доларів за працевлаштування з бронюванням

Фігурант обіцяв чоловіку мобілізаційного віку за 10 тисяч доларів працевлаштувати його до організації, яка спеціалізується у сфері розмінування.

У Києві правоохоронці викрили кандидата наук одного з вищих навчальних закладів, який за 10 тисяч доларів обіцяв військовозобов’язаним працевлаштування з бронюванням від мобілізації. Про це повідомляє столична поліція.

Так, фігурант обіцяв чоловіку мобілізаційного віку за 10 тисяч доларів працевлаштувати його до організації, яка спеціалізується у сфері розмінування. Її учасникам надається бронювання від мобілізації до лав ЗСУ та можливість службових відряджень за кордон.

8 жовтня поліцейські затримали кандидата технічних наук після одержання 10 000 доларів. Фігуранту повідомлено про підозру.

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