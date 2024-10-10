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У Києві на вихідних обмежать рух транспорту низкою вулиць у зв’язку із проведенням марафону

13:20, 10 жовтня 2024
Також зміни внесуть у рух громадського транспорту.
У Києві на вихідних обмежать рух транспорту низкою вулиць у зв’язку із проведенням марафону
Джерело ілюстративного зображення: Martiņs Zemlickis / Unsplash
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Цими вихідними у зв’язку із проведенням благодійного Київського марафону Незламності частково обмежать рух транспорту у столиці. Про це пишуть у КМДА.

Зокрема, 13 жовтня в першій половині дня на Північному мосту обмежать рух двома смугами в напрямку з лівого на правий берег від парку Муромець до з’їзду на просп. Володимира Івасюка.

Для організації перекриття руху Київська міська військова адміністрація звернулась до Патрульної поліції Києва.

З графіком можна ознайомитися нижче:

Як зазначили у КМДА, також передбачена зміна руху громадського пасажирського транспорту.

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Київ КМДА

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