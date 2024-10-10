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Як має бути оформлена копія наказа про звільнення працівника

23:59, 10 жовтня 2024
Копія набуває юридичної сили лише в разі її засвідчення в установленому порядку.
Як має бути оформлена копія наказа про звільнення працівника
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У Міністерстві юстиції пояснили, як має бути оформлена копія наказа про звільнення працівника. 

Копія документа це документ, що містить точне знакове відтворення змісту чи документної інформації іншого документа і в окремих випадках – деяких його зовнішніх ознак.

Порядок виготовлення, засвідчення та видавання копій документів визначається інструкцією з діловодства установи. Копія документа повинна відповідати оригіналу, тобто повністю відтворювати інформацію оригіналу і всі його зовнішні ознаки або їх частину.

Копія набуває юридичної сили лише в разі її засвідчення в установленому порядку.

Напис про засвідчення копії складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища, дати засвідчення копії.

Напис про засвідчення копії скріплюється відбитком печатки відповідного структурного підрозділу установи або печатки «Для копій».

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