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У якому випадку пенсіонер може отримати виплати за шість місяців наперед — розповіли у ПФУ

07:18, 13 жовтня 2024
У літніх українців є можливість отримати 6-місячну пенсію, якщо вони прийняли рішення переїхати за кордон.
У якому випадку пенсіонер може отримати виплати за шість місяців наперед — розповіли у ПФУ
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У Головному управлінні ПФУ в Одеській області розповіли, що пенсіонерам передбачена 6-місячна виплата пенсії в разі виїзду на постійне місце проживання за кордон.

Виплата здійснюється за заявою пенсіонера, за шість місяців до виїзду, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку.

Громадянам, які планують виїхати за кордон, необхідно звернутись особисто до територіального управління Пенсійного фонду України за місцем свого постійного проживання та надати :

  • заяву (встановленого зразка);
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, або паспортний документ іноземця, або документ, що посвідчує особу без громадянства (п. 2.25 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1(зі змінами);
  • довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

«Грошова допомога при виїзді пенсіонера на постійне місце проживання за кордон виплачується органами Пенсійного фонду шляхом зарахування на поточний рахунок одержувача в уповноваженому банку», - зазначили в ПФУ.

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