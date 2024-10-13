У якому випадку пенсіонер може отримати виплати за шість місяців наперед — розповіли у ПФУ

У Головному управлінні ПФУ в Одеській області розповіли, що пенсіонерам передбачена 6-місячна виплата пенсії в разі виїзду на постійне місце проживання за кордон.
Виплата здійснюється за заявою пенсіонера, за шість місяців до виїзду, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку.
Громадянам, які планують виїхати за кордон, необхідно звернутись особисто до територіального управління Пенсійного фонду України за місцем свого постійного проживання та надати :
«Грошова допомога при виїзді пенсіонера на постійне місце проживання за кордон виплачується органами Пенсійного фонду шляхом зарахування на поточний рахунок одержувача в уповноваженому банку», - зазначили в ПФУ.
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