Міноборони Норвегії започаткувало посаду військового аташе в Києві

Новий посадовець відповідатиме за зв’язок і співпрацю між норвезькими й українськими науковцями та промисловістю в галузі оборонних інновацій і промислового розвитку.

Міністерство оборони Норвегії заснувало посаду військового аташе в Києві. Це може стати актуальним налагодження виробництва в Україні для норвезьких компаній. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Бьорн Арильд Грам, передає Forsvarets forum.

Новий посадовець у посольстві в Україні відповідатиме за зв’язок і співпрацю між норвезькими й українськими науковцями та промисловістю в галузі оборонних інновацій і промислового розвитку.

«Для задоволення величезних потреб України необхідні значні інвестиції та участь приватного сектора. Норвезькі компанії хочуть поділитися знаннями, досвідом і рішеннями як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Про це просить і українська сторона», - зазначив міністр.

Грам також наголосив, що у довгостроковій перспективі для норвезьких компаній може стати актуальним налагодження виробництва в Україні.

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