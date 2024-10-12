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Дональд Трамп виступив за смертну кару для мігрантів, які винні у вбивстві американців

19:56, 12 жовтня 2024
В останні тижні передвиборчої кампанії Трамп посилив свою антиімміграційну риторику.
Дональд Трамп виступив за смертну кару для мігрантів, які винні у вбивстві американців
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Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп виступає за смертну кару для мігрантів, які винні у вбивстві американців. Про це повідомляє Reuters.

«Я закликаю до смертної кари для будь-якого мігранта, який вб'є американського громадянина або співробітника правоохоронних органів», - заявив Трамп на передвиборчому мітингу в штаті Колорадо.

Раніше він пропонував розширити смертну кару для інших правопорушників, зокрема, людей, засуджених за секс-торгівлю жінками й дітьми.

Агентство зазначає, в останні тижні передвиборчої кампанії Трамп помітно посилив свою антиімміграційну риторику, адже нелегальна міграція є однією з головних проблем виборців.

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