У Раді повідомили, коли очікувати фідбек від ЄС і НАТО щодо Плану перемоги

Народна депутатка від партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що партнери України вже вивчають План перемоги, який 16 жовтня представив у Верховній Раді президент Володимир Зеленський. У випадку з Євросоюзом відповідь на таку ініціативу може надійти швидше, ніж від НАТО. Про це вона сказала у коментарі «РБК-Україна».
«Безумовно, ми хотіли б, щоб це вивчення (плану перемоги - ред.) відбувалося швидше, тому що від цього залежить життя солдатів на полі бою та цивільних, які живуть в Україні. Але все ж таки формулювання в єдиному документі, на який потрібно відреагувати якимось чином - це гарний хід, тому що цього не уникнути. Тобто ви за те, щоб демократія перемогла, а автократи...», - додала Кравчук.
Нардеп зазначила, що зараз Північна Корея відправляє своїх солдатів до рф, підписуються договори про співпрацю між авторитарними країнами, і на це має бути спільна відповідь демократичних держав. Майбутня зустріч у форматі «Рамштайн» мала б стати такою відповіддю.
За словами Кравчук, вона сподівається, що «Рамштайн» відбудеться до кінця року і країни Заходу дадуть свою відповідь.
«У разі ЄС відповідь може бути трохи швидшою. У якому форматі? Узгоджено 35 мільярдів євро, які будуть потім виплачені як кредит з відсотків на доходи на заморожені російські активи», - додала Кравчук.
Нагадаємо, Володимир Зеленський представить План перемоги на саміті Європейської ради 17 жовтня.
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