У Раді повідомили, коли очікувати фідбек від ЄС і НАТО щодо Плану перемоги

У парламенті вважають, що Євросоюз може швидше дати відповідь на таку ініціативу, ніж НАТО.

Народна депутатка від партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що партнери України вже вивчають План перемоги, який 16 жовтня представив у Верховній Раді президент Володимир Зеленський. У випадку з Євросоюзом відповідь на таку ініціативу може надійти швидше, ніж від НАТО. Про це вона сказала у коментарі «РБК-Україна».

«Безумовно, ми хотіли б, щоб це вивчення (плану перемоги - ред.) відбувалося швидше, тому що від цього залежить життя солдатів на полі бою та цивільних, які живуть в Україні. Але все ж таки формулювання в єдиному документі, на який потрібно відреагувати якимось чином - це гарний хід, тому що цього не уникнути. Тобто ви за те, щоб демократія перемогла, а автократи...», - додала Кравчук.

Нардеп зазначила, що зараз Північна Корея відправляє своїх солдатів до рф, підписуються договори про співпрацю між авторитарними країнами, і на це має бути спільна відповідь демократичних держав. Майбутня зустріч у форматі «Рамштайн» мала б стати такою відповіддю.

За словами Кравчук, вона сподівається, що «Рамштайн» відбудеться до кінця року і країни Заходу дадуть свою відповідь.

«У разі ЄС відповідь може бути трохи швидшою. У якому форматі? Узгоджено 35 мільярдів євро, які будуть потім виплачені як кредит з відсотків на доходи на заморожені російські активи», - додала Кравчук.

Нагадаємо, Володимир Зеленський представить План перемоги на саміті Європейської ради 17 жовтня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.