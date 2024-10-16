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В Одесі 17-річний хлопець побив перехожого молотком, який випадково зачепив його велосипедом

22:36, 16 жовтня 2024
Потерпілому діагностували перелом черепа.
В Одесі 17-річний хлопець побив перехожого молотком, який випадково зачепив його велосипедом
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Одеські поліцейські викрили 17-річного хлопця, який завдав тяжкі тілесні ушкодження чоловіку, що випадково зачепив його велосипедом. Підліток побив перехожого молотком, за що йому оголошено підозру. Юнака може чекати ув'язнення. Про це повідомила поліція Одеської області.

Інцидент стався тиждень тому в Хаджибейському районі Одеси на вулиці Гранітній. Під час денного проходження 36-річний чоловік котив свій велосипед повз залізничні колії, випадково зачепивши хлопця. Це призвело до сварки, яка швидко переросла у бійку. У розпал сутички підліток дістав молоток із кишені та вдарив ним чоловіка по голові, після чого втік з місця події.

Постраждалий звернувся до лікарні, де йому діагностували ушкодження голови, зокрема перелом черепа. Лікарі проінформували поліцію про випадок. Протягом доби правоохоронці встановили особу зловмисника — 17-річного хлопця з іншої області, який проживає в Одесі. Поліцейські вилучили молоток, який направили на експертизу.

«Підліток вже досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Тому, зібравши достатню кількість доказів, ми повідомили йому про підозру у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння. Згідно з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років. Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу», — зазначила слідча відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Тетяна Плахотнюк.

Слідство триває.

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поліція Одеса

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