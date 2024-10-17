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На Волині затримали двох чоловіків, які під час відпочинку вирішили прогулятися у Польщу

13:53, 17 жовтня 2024
Як зазначили у ДПСУ, після вживання алкогольних напоїв чоловіки вирішили здійснити спонтанну подорож.
На Волині затримали двох чоловіків, які під час відпочинку вирішили прогулятися у Польщу
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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У Волинській області двоє місцевих жителів під час відпочинку у лісовому масиві поблизу кордону вирішили здійснити спонтанну подорож до Польщі, однак їхнім планам завадили військовослужбовці. Чоловіків виявили неподалік кордону, коли вони намагалися подолати загороджувальний паркан. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Як стало відомо, четверо жителів Нововолинська вирушили на відпочинок до лісового масиву поблизу кордону.

«Після вживання алкогольних напоїв чоловіки, 1987 та 1997 років народження, вирішили здійснити спонтанну подорож до Польщі, залишивши жінок у прикордонні», - зазначили у ДПСУ.

Як вказується, прикордонники склали адміністративні матеріали за порушення прикордонного режиму на всіх чотирьох осіб, а двоє чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, постануть перед судом за свої дії.

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Польща прикордонники Державна прикордонна служба

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