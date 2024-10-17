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На Волыни задержали двух мужчин, которые во время отдыха решили прогуляться в Польшу

13:53, 17 октября 2024
Как отметили в ГПСУ, после употребления алкогольных напитков мужчины решили совершить спонтанное путешествие.
На Волыни задержали двух мужчин, которые во время отдыха решили прогуляться в Польшу
Источник фото: dpsu.gov.ua
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В Волынской области двое местных жителей во время отдыха в лесном массиве вблизи границы решили совершить спонтанное путешествие в Польшу, однако их планам помешали военнослужащие. Мужчин обнаружили недалеко от границы, когда они пытались преодолеть заградительный забор. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Как стало известно, четверо жителей Нововолынска отправились на отдых в лесной массив вблизи границы.

«После употребления алкогольных напитков мужчины, 1987 и 1997 годов рождения, решили совершить спонтанное путешествие в Польшу, оставив женщин в пограничье», - отметили в ГПСУ.

Как указывается, пограничники составили административные материалы за нарушение пограничного режима на всех четырех человек, а двое мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу, предстанут перед судом за свои действия.

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Польша пограничники Государственная пограничная служба

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