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В Украине ожидаются ночные заморозки и возможны дожди

22:18, 16 октября 2024
В Украине температура снизится до 0...+4 °C.
В Украине ожидаются ночные заморозки и возможны дожди
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Ближайшей ночью на большинстве территории Украины прогнозируются заморозки, а температура воздуха снизится до 0...+4 °C. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Антициклон Werner завтра позволит беспрепятственно проникать в Украину холодному, с логическими заморозками посреди осени, воздуху арктического происхождения. Поэтому на улице будет свеженько, в домах холодно», - отметила Диденко.

Днем 17 октября температура ожидается на уровне +8...+11 °C, на юге и западе страны - +11...+14 °C, а в Закарпатье и Крыму - до +16 °C. Небольшие дожди могут пройти лишь в восточных областях, тогда как на остальной территории осадков не предвидится.

В Киеве ближайшей ночью температура составит +2...+5 °C, а в окрестностях возможны заморозки. Днем 17 октября в столице ожидается около +9 °C, осадки маловероятны.

Согласно прогнозам, заморозки в большинстве областей Украины продлятся до 19-20 октября, после чего, с 20-21 октября, в стране ожидается солнечная погода с потеплением до +13...+17 °C.

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