В Україні очікуються нічні заморозки та можливі дощі

В Україні температура знизиться до 0...+4 °C.

Найближчої ночі на більшості території України прогнозуються заморозки, а температура повітря знизиться до 0...+4 °C. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Антициклон Werner завтра дозволить безперешкодно проникати в Україну холодному, із логічними заморозками посередині осені, повітрю арктичного походження. Тому на вулиці буде свіженько, в домівках холодно», — зазначила Діденко.

Вдень 17 жовтня температура очікується на рівні +8...+11 °C, на півдні та заході країни - +11...+14 °C, а в Закарпатті та Криму - до +16 °C. Невеликі дощі можуть пройти лише в східних областях, тоді як на решті території опадів не передбачається.

У Києві найближчої ночі температура становитиме +2...+5 °C, а на околицях можливі заморозки. Вдень 17 жовтня в столиці очікується близько +9 °C, опади малоймовірні.

Згідно з прогнозами, заморозки в більшості областей України триватимуть до 19-20 жовтня, після чого, з 20-21 жовтня, в країні очікується сонячна погода з потеплінням до +13...+17 °C.

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