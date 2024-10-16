Практика судів
  1. Суд інфо

Двох суддів визнано такими, що не відповідають займаній посаді — ВККС

15:52, 16 жовтня 2024
У ВККС визначалися результати кваліфікаційного оцінювання 10 суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.
Двох суддів визнано такими, що не відповідають займаній посаді — ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

15 жовтня в засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання 10 суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Марченко Юлія Іванівна - Господарський суд Луганської області - відкладено

Сало Андрій Богданович - Рівненський окружний адміністративний суд - 544, 25 - не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади

Музика Олена Василівна - Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області - відкладено

Кучко (Шкарлат) Яна Юріївна - Мар’їнський районний суд Донецької області - перерва до 19.11.2024 11:00

Чубай Володимир Вікторович - Чорнобаївський районний суд Черкаської області - перерва до 19.11.2024 11:00

Мартинюк Віталій Борисович - Новоайдарський районний суд Луганської області - перерва до 19.11.2024 11:00

Храмцов Валерій Борисович - Балаклійський районний суд Харківської області - 602,72 - не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади

Крутова Ольга Миколаївна - Арцизький районний суд Одеської області - відкладено

Базарник Богдан Ігорович - Нетішинський міський суд Хмельницької області - перерва

Ковальчук Володимир Дмитрович - Волинський окружний адміністративний суд - припинено кваліфікаційне оцінювання

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив правила антитерористичної безпеки і ідентифікації об’єктів, які можуть стати об’єктами терористичних посягань

Уряд врегулював правила для забезпечення антитерористичної захищеності об’єктів.

Голова НАЗК Віктор Павлущик зможе встановлювати собі матеріальну допомогу на оздоровлення після погодження з міністром Кабміну – розпорядження уряду

Кабмін встановив, що голова НАЗК Віктор Павлущик може приймати рішення щодо встановлення собі матеріальної допомоги на оздоровлення після погодження проектів таких рішень з міністром Кабміну Олегом Немчіновим.

Україна пропонує США і ЄС угоду щодо використання потенціалу природних ресурсів України, а також після війни замістити військові контингенти США у Європі українськими бійцями – Володимир Зеленський

Україна пропонує США та ЄС укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу – Володимир Зеленський.

Нотаріуси не набудуть статусу податкових агентів внаслідок прийняття закону про підвищення податків

Нотаріуси будуть подавати податковій не податковий розрахунок, а лише відповідну інформацію про посвідчені договори.

Позика ЄС Україні у 35 млрд євро є регресною і містить ризик, що її доведеться повертати – Politico

На відміну від механізму, запропонованого спочатку G7, нинішня позика ЄС для України запланована як регресна.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду