Двох суддів визнано такими, що не відповідають займаній посаді — ВККС

У ВККС визначалися результати кваліфікаційного оцінювання 10 суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

Фото: vkksu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

15 жовтня в засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання 10 суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Марченко Юлія Іванівна - Господарський суд Луганської області - відкладено

Сало Андрій Богданович - Рівненський окружний адміністративний суд - 544, 25 - не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади

Музика Олена Василівна - Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області - відкладено

Кучко (Шкарлат) Яна Юріївна - Мар’їнський районний суд Донецької області - перерва до 19.11.2024 11:00

Чубай Володимир Вікторович - Чорнобаївський районний суд Черкаської області - перерва до 19.11.2024 11:00

Мартинюк Віталій Борисович - Новоайдарський районний суд Луганської області - перерва до 19.11.2024 11:00

Храмцов Валерій Борисович - Балаклійський районний суд Харківської області - 602,72 - не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади

Крутова Ольга Миколаївна - Арцизький районний суд Одеської області - відкладено

Базарник Богдан Ігорович - Нетішинський міський суд Хмельницької області - перерва

Ковальчук Володимир Дмитрович - Волинський окружний адміністративний суд - припинено кваліфікаційне оцінювання

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.