Укрзалізниця призначила додаткові потяги на шкільні канікули

Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Львова та Ужгорода.

Джерело фото: УЗ

Укрзалізниця оголосила про призначення додаткових потягів на час шкільних канікул, зокрема з Києва до Львова та Ужгорода. Квитки вже доступні для придбання в мобільному застосунку компанії.

«Продовжуємо забезпечувати подорожі для дитячих груп та інших пасажирів на шкільні канікули і призначаємо ще два додаткових поїзди в найзатребуваніших напрямках», — повідомили в Укрзалізниці.

Поїзд №213/214 Київ – Ужгород вирушить з Києва 25 та 27 жовтня, перевозячи рекордну кількість дитячих груп, для яких і заплановані ці рейси. У зворотному напрямку з Ужгорода він відправиться 26 та 28 жовтня о 20:20, прибуваючи до столиці о 10:06.

Поїзд Інтерсіті+ №777/778 Київ — Львів вирушатиме з Києва 25, 26 та 31 жовтня о 6:54, прибуваючи до Львова о 13:12. У зворотному напрямку він відправлятиметься зі Львова в ті ж дати о 13:50 та прибуватиме до Києва о 20:02. Квитки на ці рейси можна придбати через застосунок Укрзалізниці та інші канали продажу.

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