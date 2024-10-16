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Укрзалізниця призначила додаткові потяги на шкільні канікули

22:00, 16 жовтня 2024
Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Львова та Ужгорода.
Укрзалізниця призначила додаткові потяги на шкільні канікули
Джерело фото: УЗ
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Укрзалізниця оголосила про призначення додаткових потягів на час шкільних канікул, зокрема з Києва до Львова та Ужгорода. Квитки вже доступні для придбання в мобільному застосунку компанії.

«Продовжуємо забезпечувати подорожі для дитячих груп та інших пасажирів на шкільні канікули і призначаємо ще два додаткових поїзди в найзатребуваніших напрямках», — повідомили в Укрзалізниці.

Поїзд №213/214 Київ – Ужгород вирушить з Києва 25 та 27 жовтня, перевозячи рекордну кількість дитячих груп, для яких і заплановані ці рейси. У зворотному напрямку з Ужгорода він відправиться 26 та 28 жовтня о 20:20, прибуваючи до столиці о 10:06.

Поїзд Інтерсіті+ №777/778 Київ — Львів вирушатиме з Києва 25, 26 та 31 жовтня о 6:54, прибуваючи до Львова о 13:12. У зворотному напрямку він відправлятиметься зі Львова в ті ж дати о 13:50 та прибуватиме до Києва о 20:02. Квитки на ці рейси можна придбати через застосунок Укрзалізниці та інші канали продажу.

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Львів Київ Ужгород

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