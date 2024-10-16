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Укрзализныця назначила дополнительные поезда на школьные каникулы

22:00, 16 октября 2024
Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Киева во Львов и Ужгород.
Укрзализныця назначила дополнительные поезда на школьные каникулы
Источник фото: УЗ
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Укрзализныця объявила о назначении дополнительных поездов на время школьных каникул, в частности из Киева во Львов и Ужгород. Билеты уже доступны для приобретения в мобильном приложении компании.

«Продолжаем обеспечивать путешествия для детских групп и других пассажиров на школьные каникулы и назначаем еще два дополнительных поезда в самых востребованных направлениях», - сообщили в Укрзализныце.

Поезд №213/214 Киев - Ужгород отправится из Киева 25 и 27 октября, перевозя рекордное количество детских групп, для которых и запланированы эти рейсы. В обратном направлении из Ужгорода он отправится 26 и 28 октября в 20:20, прибывая в столицу в 10:06.

Поезд Интерсити+ №777/778 Киев - Львов будет отправляться из Киева 25, 26 и 31 октября в 6:54, прибывая во Львов в 13:12. В обратном направлении он будет отправляться из Львова в те же даты в 13:50 и прибывать в Киев в 20:02. Билеты на эти рейсы можно приобрести через приложение Укрзализныци и другие каналы продаж.

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Львов Киев Ужгород

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