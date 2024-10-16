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Олаф Шольц заявил, что готов поговорить с путиным о справедливом мире в Украине

15:44, 16 октября 2024
Немецкий канцлер подчеркнул: если эти переговоры состоятся, то будут по принципу «никогда не принимать решения без учета позиции Украины».
Олаф Шольц заявил, что готов поговорить с путиным о справедливом мире в Украине
Фото: AFP/TOBIAS SCHWARZ
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Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил о готовности провести переговоры с путиным о справедливом мире в Украине. Об этом он отметил в Бундестаге, выступая по поводу предстоящего саммита лидеров ЕС, сообщает Rheinische Post.

Добавим, недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что путин не хочет обсуждать прекращение войны в Украине. В последние дни он даже не хочет разговаривать по телефону с немецким канцлером Олафом Шольцом.

Среди прочего Шольц подчеркнул, что Германия продолжит интенсивно поддерживать Украину в ее защите от рф. Но он тоже хочет сделать все, чтобы война закончилась как можно быстрее.

«Поэтому правильно, что когда нас спрашивают, будем ли мы также говорить с российским президентом, мы отвечаем: «Да, тоже так», – сказал Шольц.

Он подчеркнул, что при этом придерживается четких принципов – никогда не принимать решения без учета позиции Украины и без консультаций с ближайшими партнерами.

Шольц также сказал, что бесчисленное количество российских солдат каждый день становятся «жертвами империалистического безумия российского президента».

«Они тоже являются жертвами его политики, направленной на расширение его страны. Это то, что не должно повториться в Европе», – добавил Шольц.

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