В Борисполе на железной дороге поразило током ребенка, полиция открыла дело

Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с термическими ожогами 2-3 степени – около 90% поверхности тела.

Правоохранители расследуют обстоятельства травмирования малолетнего ребенка на железной дороге на Киевщине. Как известно из сообщения полиции области, 13-летний парень получил поражение током на железнодорожном вокзале в городе Борисполь.

Инцидент произошел 15 октября поздно вечером около 22:40 часов. Работник железнодорожного вокзала сообщил в полицию о том, что с поезда упал парень.

Как пишут в полиции, предварительно правоохранители установили, что малолетний, игнорируя правила безопасности, перелезал через один из вагонов неподвижного поезда, в результате чего получил поражение током и его отбросило на землю.

Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с термическими ожогами 2-3 степени – около 90% поверхности тела.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ст. 128 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

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